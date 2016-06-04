

Küçükçekmece Tezcan Sokak üzerinde bulunan ve dondurma tozu imalatının yapıldığı belirtilen bir binanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların durumu itfaiye ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı.







Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, sokakta kurulan pazar yeri esnafı da çıkan yangından etkilendi. Yangın esnasında binadan düşen parçaların pazar esnafının kurmuş olduğu tezgahlara zarar verdiği görüldü.