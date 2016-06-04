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istanbul'da çatısına yıldırım düşen ev alev alev yandı

İSTANBUL'DA ÇATISINA YILDIRIM DÜŞEN EV ALEV ALEV YANDI

​İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası bir binanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonrası binanın çatısı alev alev yandı.

Tarih : 04 Haziran 2016, 10:17
Puan Ver : İstanbul'da Çatısına Yıldırım Düşen Ev Alev Alev Yandı(7/10)4


Küçükçekmece Tezcan Sokak üzerinde bulunan ve dondurma tozu imalatının yapıldığı belirtilen bir binanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların durumu itfaiye ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı.



Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, sokakta kurulan pazar yeri esnafı da çıkan yangından etkilendi. Yangın esnasında binadan düşen parçaların pazar esnafının kurmuş olduğu tezgahlara zarar verdiği görüldü.








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