İSTANBUL'DA BÜYÜK OPERASYON: ÇOK SAYIDA EKİP KATILDI
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 15 ilçede önceden belirlenen adreslere operasyon yaptı.
Operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Düzenlenen operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramaların ardından gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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