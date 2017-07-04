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İstanbul'da, bugün yağış bekleniyor

İSTANBUL'DA, BUGÜN YAĞIŞ BEKLENİYOR

Geçen hafta aşırı sıcakların etkiliği olduğu İstanbul'da, bugün yağış bekleniyor.

Tarih : 04 Temmuz 2017, 14:44
Puan Ver : İstanbul'da, Bugün Yağış Bekleniyor(8/10)8


Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, parçalı çok bulutlu havanın hakim olduğu kentte, bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.



Bugün Marmara Bölgesi'nin parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğusunun (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği, yağışların bölgenin doğusunda (Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde) yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Yarın bölgenin parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, perşembe, cuma ve cumartesi ise genelinin, parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.



Hava sıcaklığının, bugün 4 ila 10 derece azalarak mevsim normallerine gerileyeceği, bugün en düşük 23, yüksek 27 derece olacağı tahmin ediliyor.








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