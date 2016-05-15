İSTANBUL'DA BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK ?
Kansere karşı bisiklete binecek kadınlar için sabah saat 08.00'den itibaren Beşiktaş ve çevresinde bazı yollarda trafiğe izin verilmeyecek.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "Kadın Kanserleri Farkındalığı Bisiklet Turu" etkinliği nedeniyle yarın saat 08.00'den tedbirler sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu.
Serencebey Kavşağı kapatılarak, Serencebey ışıklardan Barbaros Bulvarı Yıldız istikametine trafik akımı gönderilmeyecek, trafik akımı Beşiktaş istikametine geri yönlendirilecek. MİT binası önünden Serencebey yokuşuna gelen trafik akımı kesilecek, sürücüler Müvezzi Caddesi istikametini kullanabilecek.
Ertuğrul Tekke Camisi önünden Saray Caddesi'ne trafik akımı verilmeyecek, sürücüler Çitlembik Sokak istikametine devam edecek. Sait Çiftçi Varyant üstünden köprü istikametine giden yol trafiğe kapatılarak, akım Zincirlikuyu istikametine yönlendirilecek.
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