O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

istanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İSTANBUL'DA BUGÜN BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

İstanbul'da 6. Somali Yüksek Düzeyli Ortaklık Forumu nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Tarih : 22 Şubat 2016, 09:34
Puan Ver : İstanbul'da Bugün Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak(10/10)7


İstanbul'da bugün başlayacak 6. Somali Yüksek Düzeyli Ortaklık Forumu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün başlayacak 6. Somali Yüksek Düzeyli Ortaklık Forumu, nedeniyle saat 07:00'den 24 Şubat Çarşamba günü saat 20:00'ye kadar kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.



Emniyet tedbirleri kapsamında, Saray Caddesi'nden Conrad Otel istikametinde olan güzergah (Yıldız Hamidiye Cami önü), Barbaros Bulvarı'ndan Saray Caddesi istikametine olan güzergah Mehmet Ali Bey Sokak kesişiminden (Ertuğrul Tekke Cami yanı) araç trafiğine kapatılacak.



Serencebey Yokuşu Caddesi'nde Saray Caddesi'ne gelen trafik akımı Müvezzi Caddesi istikametine, Barbaros Bulvarı istikametinden Saray Caddesi istikametine gitmek isteyen araç sürücüleri ise Serencebey Yokuşu Caddesi veya Çırağan Caddesi istikametine yönlendirilecek.








Etiketler: İstanbul  Da  Bugün  Bazı  Yollar  Trafiğe  Kapatılacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER