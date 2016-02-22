

İstanbul'da bugün başlayacak 6. Somali Yüksek Düzeyli Ortaklık Forumu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.







İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün başlayacak 6. Somali Yüksek Düzeyli Ortaklık Forumu, nedeniyle saat 07:00'den 24 Şubat Çarşamba günü saat 20:00'ye kadar kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.







Emniyet tedbirleri kapsamında, Saray Caddesi'nden Conrad Otel istikametinde olan güzergah (Yıldız Hamidiye Cami önü), Barbaros Bulvarı'ndan Saray Caddesi istikametine olan güzergah Mehmet Ali Bey Sokak kesişiminden (Ertuğrul Tekke Cami yanı) araç trafiğine kapatılacak.







Serencebey Yokuşu Caddesi'nde Saray Caddesi'ne gelen trafik akımı Müvezzi Caddesi istikametine, Barbaros Bulvarı istikametinden Saray Caddesi istikametine gitmek isteyen araç sürücüleri ise Serencebey Yokuşu Caddesi veya Çırağan Caddesi istikametine yönlendirilecek.