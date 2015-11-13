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İSTANBUL'DA BU SABAH TERÖR OPERASYONU


İSTANBUL'DA BU SABAH TERÖR OPERASYONU
Tarih : 13 Kasım 2015, 09:23
Puan Ver : İstanbul'da Bu Sabah Terör Operasyonu(10/10)7


İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sabah saat 05.30 sıralarında önceden belirlenen bir çok adrese eş zamanlı terör operasyonu gerçekleştirdi. Operasyona özel harekat timleri de destek verdi.

 

Operasyon kapsamında, Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde bir apartman dairesine ve Büyükçekmece'deki Tepecik Kiptaş Konukları'ndaki bir daireye baskın düzenleyen ekipler, içeride uzun süre inceleme yaptı.

 

Bu sırada 'akrep' olarak tabir edilen zırhlı polis araçlarıyla da sokak girişlerinde güvenlik önlemi alındı. Operasyonun içeriği hakkında detaylı bilgi verilmezken, polis baskın yaptığı adreslerdeki aramalarını sürdürüyor.



 







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