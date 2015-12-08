

Emniyette "Paralel Devlet Yapılanması" iddialarına ilişkin İstanbul merkezli 13 ilde operasyon başlatıldı.







İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 22 Temmuz'da başlatılan "Paralel Devlet Yapılanması" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 27 polis hakkında gözaltı kararı alındı.







Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İstanbul ve Ankara'ın da aralarında bulunduğu 13 ilde operasyon düzenlendi.







Operasyon kapsamında, eski Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Mehmet Yeşilkaya, KOM Daire Başkan Yardımcısı Osman Balcı, KOM Daire Şube Müdürü Alparslan Çalışkan, eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu ile Başkomiser Mehmet Akif Üner'in de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.







Eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hamza Tosun'un aranılan adreste bulunamadığı öğrenildi.







Operasyon devam ediyor.