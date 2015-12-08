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istanbul'da Bu sabah operasyon başladı

İSTANBUL'DA BU SABAH OPERASYON BAŞLADI

Bu sabah operasyon başladı...

Tarih : 08 Aralık 2015, 08:55
Puan Ver : İstanbul'da Bu Sabah Operasyon Başladı(6/10)7


Emniyette "Paralel Devlet Yapılanması" iddialarına  ilişkin İstanbul merkezli 13 ilde operasyon başlatıldı.

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 22 Temmuz'da başlatılan "Paralel  Devlet Yapılanması" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 27 polis hakkında  gözaltı kararı alındı.

 

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla  Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde  İstanbul ve Ankara'ın da aralarında bulunduğu 13 ilde operasyon düzenlendi.

 

Operasyon kapsamında, eski Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve  Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Mehmet Yeşilkaya, KOM Daire Başkan  Yardımcısı Osman Balcı, KOM Daire Şube Müdürü Alparslan Çalışkan, eski İstanbul  Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu ile Başkomiser Mehmet  Akif Üner'in de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

 

Eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hamza Tosun'un aranılan adreste  bulunamadığı öğrenildi.

 

Operasyon devam ediyor.








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