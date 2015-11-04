

Edinilen bilgiye göre, Sahil Yolu Tuzla istikametinde seyreden Uğur Koç'un kullandığı 34 H 6503 plakalı otomobil, Tersaneler kavşağı öncesinde bulunan keskin virajda yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobil metrelerce sürüklendi. Kaza sonucu sürücü Koç ve yanındaki Şakir Koca, olay yerinde hayatını kaybetti.







Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri incelemelerde bulundu. Koç ve Koca'nın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.







BEYLİKDÜZÜ'NDE DE FECİ KAZA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI







Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda kontrolden çıkıp direğe çarpan araç metrelerce sürüklendi. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.







Kaza, Beylikdüzü, Haramidere mevkisi Ankara istikametinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Saka idaresindeki 34 VD 1924 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.