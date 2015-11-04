O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

İSTANBUL'DA BU SABAH İKİ ÖLÜMLÜ KAZA BİRDEN


İSTANBUL'DA BU SABAH İKİ ÖLÜMLÜ KAZA BİRDEN
Tarih : 04 Kasım 2015, 09:02
Puan Ver : İstanbul'da Bu Sabah İki Ölümlü Kaza Birden(7/10)9


Edinilen bilgiye göre, Sahil Yolu Tuzla istikametinde seyreden Uğur Koç'un kullandığı 34 H 6503 plakalı otomobil, Tersaneler kavşağı öncesinde bulunan keskin virajda yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobil metrelerce sürüklendi. Kaza sonucu sürücü Koç ve yanındaki Şakir Koca, olay yerinde hayatını kaybetti.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri incelemelerde bulundu. Koç ve Koca'nın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



BEYLİKDÜZÜ'NDE DE FECİ KAZA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda kontrolden çıkıp direğe çarpan araç metrelerce sürüklendi. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.



Kaza, Beylikdüzü, Haramidere mevkisi Ankara istikametinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Saka idaresindeki 34 VD 1924 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.








Etiketler: İstanbul  Da  Bu  Sabah  İki  Ölümlü  Kaza  Birden    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER