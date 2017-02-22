Brezilya'da Amerikan Devi Brinks'in Hangarı Soyuldu
Alexis Ren İle Jay Alvarrez Ayrıldı
Bakan Ahmet Arslan'dan 3. Havalimanı İddialarına Yanıt
Başbakan'dan Mhp İle Ortak Etkinlik Açıklaması
Muslera: Ülkeme Döneceğim Ve...
İsveçli Siyasetçiden Gün İçinde Seks Molası Önerisi!
İstanbul'da Bu Akşam Bazı Yollar Kapatılacak!
Hac Kuraları Ne Zaman Çekilecek ?
Sivilceleri Geçirmek İçin Etkili Ve Farklı Bir Yöntem!
İran'dan Türkiye'ye Küstah Tehdit!
'350 Milyon Dolar Yatırımı Yılın İlk Çeyreğinde Gelecek'
Villada Dehşet! Damadına Ve Kızına Kurşun Yağdırdı
4 Milyon Liralık Kaçakçılık Operasyonu
Beşiktaş'ı Yenmemiz Gerekiyor
Kamu İşçilerine Müjde!
İstanbul'da Fetö Operasyonu
Çocuklarda Ağız Ve Diş Bakımı Bakın Nasıl Olmalı!
Chp Liderinden, Başbakan'ın Bozkurt İşareti Yorumu
Survivor Yiğit O Hareketi Böyle Açıkladı!
Kıbrıs Müzakerelerinde Türk Tarafından Flaş Karar

İSTANBUL'DA BU AKŞAM BAZI YOLLAR KAPATILACAK!


İSTANBUL'DA BU AKŞAM BAZI YOLLAR KAPATILACAK!
Tarih : 22 Şubat 2017, 14:55
Puan Ver : İstanbul'da Bu Akşam Bazı Yollar Kapatılacak!(6/10)4


Karşılaşma nedeniyle, D-100 güney yol Boğaziçi Köprüsü'nden geliş Üsküdar-Harem ayrımından itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ne gelen güney bağlantı yolu, Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar olan kısım) ile Bağdat Caddesi (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımından itibaren, Kızıltoprak Recep Peker Caddesi kavşağına kadar) araç trafiğine kapatılacak.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: İstanbul  Da  Bu  Akşam  Bazı  Yollar  Kapatılacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER