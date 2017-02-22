İSTANBUL'DA BU AKŞAM BAZI YOLLAR KAPATILACAK!
Karşılaşma nedeniyle, D-100 güney yol Boğaziçi Köprüsü'nden geliş Üsküdar-Harem ayrımından itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ne gelen güney bağlantı yolu, Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar olan kısım) ile Bağdat Caddesi (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımından itibaren, Kızıltoprak Recep Peker Caddesi kavşağına kadar) araç trafiğine kapatılacak.
kaynak:habertürk
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