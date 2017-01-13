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İSTANBUL'DA BİRÇOK ADRESE FETÖ OPERASYONU: 73 GÖZALTI


İSTANBUL'DA BİRÇOK ADRESE FETÖ OPERASYONU: 73 GÖZALTI
Tarih : 13 Ocak 2017, 09:31
Puan Ver : İstanbul'da Birçok Adrese Fetö Operasyonu: 73 Gözaltı(6/10)5


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "abla" yapılanmasına yönelik operasyonda 73 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütünün "abla" yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Bunun üzerine sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelileri gözaltına aldı.



Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.



Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden bazılarının terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtildi.



 



kaynak:yenişafak








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