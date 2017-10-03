İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul İlçe Belediyelerinde görev yapmış Bylock kullanıcısı 112 şahsa yönelik gözaltı kararı verilmesi üzerine operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 61 kişi gözaltına alındı.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul merkezli; Bursa, Düzce, Kocaeli, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa ve Rize illeri olmak üzere toplam 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilern adreslerne Organize polisi tarafından baskın yapıldı.

BYLOCK İNDİRMİŞLER

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda görevli İstanbul Cumhuriyet Savcısı Arif Naci Sucuoğlu'nun gerçekleştirdiği operasyonda adreslerdeki şuç delillerine ve dijital verilere el koyuldu.

Şüphelilerin telefonlarına örgütün kriptolu haberleşme uygulaması Bylock'u indirip bir süre kullandıkları öğrenildi. Operasyon devam ediyor. Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada