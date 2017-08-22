İstanbul'da bugün gün boyu etkili olacağı belirtilen sağanak yağış, 10.30 itibariyle Avrupa Yakası'nda bulunan bazı ilçelerde hafif yağış şeklinde başladı. Öğle saatlerinde de Anadolu Yakası'nda yağış başladı. Meteoroloji, İstanbul'un uydu görüntüsünü yayınladı. Sarı ve turuncu kütlelerin geçtiği yerlerde yağış yoğun olacağı belirtiliyor.

VATANDAŞLARA SEL VE SU BASKINI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Sakarya'da bu sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini duyurmuştu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunuldu.

İLK AVRUPA YAKASI'NDA BAŞLADI

İstanbul'da beklenen yağmur Avrupa Yakası'nda bulunan ilçelerde hafif yağış şeklinde başladı. Beylikdüzü'nde yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. D-100'de trafikte yoğunluk oluşurken, kimi vatandaşların da fotoğraf çektikleri görüldü.SARI VE TURUNCUYA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından İstanbul'un uydu görüntüsünü paylaştı. Sarı ve turuncu kütlelerin geçtiği yerlerde yağış yoğun olacağı belirtiliyor. Bu yerler ise Anadolu Yakası, Boğaz hattı ve Avrupa Yakasının güneyi.BUGÜN YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Orta ve Batı Karadeniz ile Kütahya, Manisa, Çankırı, İzmir, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri, Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Karabük çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Bartın, Düzce, Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR 2 İLA 4 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30Adana: Parçalı ve az bulutlu 35Antalya: Az bulutlu ve açık 32Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

Kaynak: haberinburada