İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor
Meteoroloji, İstanbul'da yağışın akşam saatlerinde kara dönmesi beklendiğini duyurdu. Açıklama şöyle: "İstanbul'da bugün kuvvetli kuzeyli rüzgar ve fırtınayla birlikte genel olarak yağmur şeklinde devam eden yağışın öğleden sonra karla karışık yağmura akşam ilk saatlerden itibaren ise il genelinde kar şekline dönüşeceği tahmin ediliyor"
"İstanbul'da yağışın zaman zaman kuvvetli olmak üzere bugün akşam, yarın ve Cumartesi günleri karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Yağışın kar ve sulu kar şeklinde yağması beklendiğinden, kar kalınlığının kıyı kesimlerde 5 cm 'ye kadar, kentin iç ve yüksek kesimlerinde ise 10-20 cm civarında olabileceği tahmin edilmektedir."
AKOM'dan alınan bilgilere göre, İstanbul bugün yağmur ve karla karışık yağmurlu. Fırtına ve yoğun kar bu gece ve yarın etkili olacak. Ulaşımda aksamalar yaşanabilir. İstanbul'da bugün ile 31 Aralık cumartesi günleri arasında fırtına eşliğinde (30-90 km/s) aralıklarla tipi şeklinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışları nedeni ile İstanbul'un farklı bölgelerinde 3 ila 30 cm aralığında kar birikimine neden olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin saatlik hava tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışı 18.00'de başlayacak.
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Akdeniz kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Malatya, Elazığ, Kilis ve G. Antep çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde kuvvetli, Adana çevrelerinde çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Balıkesir'in kuzey kesimleri ile Çankırı çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Sıcaklıkların batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalması, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.
kaynak:habertürk
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