

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların; Akdeniz kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Malatya, Elazığ, Kilis ve G. Antep çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde kuvvetli, Adana çevrelerinde çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Balıkesir'in kuzey kesimleri ile Çankırı çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.