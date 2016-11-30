

İstanbul'da beklenen kar yağışı Kartal'da başladı. Kartal Aydos Mevkii'nde başlayan sulu kar yağışının yer yer etkili olduğu görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısı sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler yaşanabilecek olumsuzluklara karşın tatbikat yaptı.







Marmara Bölgesi için yapılan kar yağışı uyarısı sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen tatbikata yaklaşık bin 500 personel ve 654 kar küreme aracı katıldı. Tatbikat öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, “7 bin personelle İstanbul'a hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dün gerçekleşen yağışta metrekareye 90 kilogram yağış düştü. Eskiden karşılaşmış olduğumuz su baskınlarını bu yıl görmedik. Önümüzdeki günlerde de aldığımız tedbirlerle sorun yaşamayacağız'' diye konuştu.







kaynak:milliyet