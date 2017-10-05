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İstanbul'da Bedava Metro! Kart Okutmaya Gerek Yok

İSTANBUL'DA BEDAVA METRO! KART OKUTMAYA GEREK YOK

İstanbul'da metroya Bahçelievler istasyonundan biniyorsanız hiç 'İstanbulkart' kullanmadan da yolculuk edebilirsiniz. Bunun için metroya asansörle inmek yeterli.

Tarih : 05 Ekim 2017, 10:50
Puan Ver : İstanbul'da Bedava Metro! Kart Okutmaya Gerek Yok(9/10)5

İstanbul Bahçelievler'deki metro istasyonundan metroya bedava binmek mümkün. Nasıl mı? Engeliller, yaşlılar ve hastalar için yapılmış asansörle.

ASANSÖRDEN İNİNCE TURNİKE YOK

Asansörün kapısı, Bahçelievlerde inen yolcuların metrodan çıkış yaptığı merdivenlere çıkıyor. O basamaklardan yolcular çıkarken isteyen de inip metroya ulaşabiliyor. Çünkü orada ne güvenlik yetkilileri var ne de 'İstanbulkart' okutacak turnike.

MADDİYATTAN ÇOK GÜVENLİK RİSKİ VAR

Bunu kaç kişinin bildiği ve kullandığı ise bilinmiyor. Ama 'İstanbulkart'ın bir seyahatlik tam ücreti 2 lira 60 kuruş. Ancak maddi zarar bir yana bu açık güvenlik sorunu da yaratabilir. Çünkü turnikelerin olduğu yerlerde hem X-Ray cihazları hem de emniyetten görevlilerini görmek mümkün. Fakat burada hiçbiri yok. (Kaynak: CNN Türk)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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