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İstanbul'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı

İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftasının 95. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında 07.00 ile 14.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Tarih : 30 Ağustos 2017, 10:20
Puan Ver : İstanbul'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı(10/10)6

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftasının 95. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında 07.00 ile 14.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftasının 95. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında 07.00 ile 14.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Trafiğin kapalı olduğunu gören sürücüler, trafik polisleri tarafından uyarılarak alternatif yollara yönlendirildi.

TRAFİĞE KAPATILACAK GÜZERGAHLAR

- Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi gidiş ve gelişler,

- D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi,

- 10. Yıl caddesinden Vatan Caddesi girişi,

- Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi,

- Oğuzhan caddesinden Vatan Caddesi girişi,

- Sofular caddesinden Vatan Caddesi girişi,

- Halıcılar caddesinden Vatan Caddesi girişi,

- Akdeniz caddesinden Vatan Caddesi girişi,

- Akşemsettin caddesinden Vatan Caddesi girişi.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

- Millet Caddesi,

- Fevzipaşa Caddesi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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