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İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK


İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK
Tarih : 19 Aralık 2016, 17:17
Puan Ver : İstanbul'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak(9/10)9


İstanbul'da 20 Aralık Salı günü yapılacak olan “Avrasya Tüneli açılış Töreni” nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da 20 Aralık Salı günü yapılacak olan “Avrasya Tüneli açılış Töreni” nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. 19 Aralık saat 24.00'den itibaren trafiğe kapatılacak yollar şöyle: “Sahil Kennedy Caddesi Kuzey ve Güney Yol, Sirkeci Işıklar ve Namık Kemal Caddesi ile Sahil Kennedy Caddesine bağlanan yollar trafiğe kapatılacak.”

20 Aralık Salı günü Sabah saat 08.00'den itibaren trafiğe kapatılacak yollar ise, “Sahil Kennedy Caddesi Kuzey ve Güney Yol, Sirkeci Işıklar ve Zeytinburnu Varyant arası ile Sahil Kennedy Caddesine bağlanan yollar” şeklinde.

Kullanılabilecek alternatif güzergahlar ise şöyle:

“D-100 Kuzey-Güney Yol, Havuzlu Kavşak-Atatürk Havalimanı Caddesi-Basın Ekspres Yolu, Ataköy Sahil-Adnan Kahveci Bulvarı, Ataköy Sahil Strazburg Caddesi-Ataköy Bulvarı, Bakırköy Taşhanlar Köprü-Ekrem kurt Bulvarı, Onuncu Yıl Caddesi, Vatan Caddesi, Ankara Caddesi, Millet Caddesi.”



 



kaynak:milliyet








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