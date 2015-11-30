İSTANBUL'DA BANLİYÖ HATLARININ HİZMETE GİRMESİ YİNE ERTELENDİ
İhalesi 2006'da yapılan ve Haziran 2015'te tamamlanması öngörülen Pendik-Ayrılıkçeşme ve Kazlıçeşme-Halkalı Banliyö hatlarının hizmete açılması yine ertelendi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, ihalesi 2006'da yapılan ve bu güne kadar iki kez ertelenen Pendik-Ayrılıkçeşme ve Kazlıçeşme-Halkalı Banliyö hatlarında çalışmaların 2018'de tamamlanacağını söyledi. Dün hatlarda inceleme yapan Bakan Yıldırım, "Projenin esasında tamamlanma süresi normal şartlarda 4.5 yıldır. Ancak, arkeolojik kazılardan dolayı ve kamulaştırma gibi nedenlerden dolayı ciddi bir süre kaybı var. Şu anda projenin daha yarısına gelmiş durumda değiliz. Ama bundan sonraki geçecek süreyi, geçmişte yaptığımız işin en az iki katını yapmak suretiyle projeyi tamamlayacağız. Ne demektir? 4.5 seneyi ikiye böleceksiniz, yaklaşık tarihi bulacaksınız. Ama bu tarih bizim için hedef olmakla beraber, asıl başaracağımız, bu tarihin önünde bir tarihle bitirmek" dedi.
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