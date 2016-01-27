İSTANBUL'DA BANKA SOYGUNU POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ
Olay, saat 15.15'te Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Silahlı ve maskeli 2 kişi, banka şubesine girip güvenlik görevlisi etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 100 bin lira parayı çantaya doldurup yaya olarak kaçtı.Soygun anında banka çalışanları ve müşteriler büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
AĞLAYARAK OLAY YERİNE GELDİ
Bu arada, bankada çalışan oğlu Eyüp Töngel'in telefon etmesi üzerine telaşla olay yerine gelen anne Arife Töngel gözyaşlarına hakim olamadı. Uzun süre ağlayan anne, ancak oğluna bir şey olmadığını gördükten sonra sakinleşebildi.
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