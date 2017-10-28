İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Forum İstanbul AVM otoparkında şüpheli araç paniği yaşanıyor. Araçta DEAŞ militanlarının olduğu ve polisin düzenlediği operasyon sonucu 4 şüphelinin yakalandığı ortaya çıktı.

Polis otoparkı giriş ve çıkışlara kapattı. Otopark aynı zamanda Esenler Otogarı'nın hemen bitişiğinde yer alıyor.

DÖRT DEAŞ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Bayrampaşa'da AVM'de polis tarafından incelenen aracın, polisin bir süredir takibinde bulunan terör örgütü DEAŞ üyesi 4 kişiye ait olduğu öğrenildi. Polisin yaptığı operasyonda, 4 DEAŞ'lı gözaltına alındı. Bir şüphelinin yaralı olarak ele geçirildiği anlaşıldı. Polis halen AVM'nin otoparkındaki araçta bomba ve silah incelemesi yapıyor.

Kaynak: haberinburada