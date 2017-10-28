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İSTANBUL'DA AVM OTOPARKINDA POLİSİN ŞÜPHELENDİĞİ ARAÇTAN YÜKLÜ MİKTARDA BOMBA ÇIKTI


İstanbul'da AVM Otoparkında Polisin Şüphelendiği Araçtan Yüklü Miktarda Bomba Çıktı
Tarih : 28 Ekim 2017, 21:00
Puan Ver : İstanbul'da Avm Otoparkında Polisin Şüphelendiği Araçtan Yüklü Miktarda Bomba Çıktı(9/10)5

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Forum İstanbul AVM otoparkında bulunan ve içinde 4 DEAŞ'lı teröristin gözaltına alındığı şüpheli araçla ilgili Emniyet kaynaklarından ilk açıklama geldi. Araçta yüklü miktarda bomba olduğu bilgisi paylaşıldı.

4 DEAŞ'LI GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Forum İstanbul AVM'nin otoparkında polis bir süredir takip ettiği ve şüphelendiği aracı durdurdu. Araç içerisinde 4 DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı. Teröristlerden birinin yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı.

ARAÇTA BOMBA BULUNDU

Olay yerine gelen bomba imha uzamnaları araçta arama yaparken, araca düzeneklenmiş yüklü miktarda parça tesirli bomba buldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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