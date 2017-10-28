İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Forum İstanbul AVM otoparkında bulunan ve içinde 4 DEAŞ'lı teröristin gözaltına alındığı şüpheli araçla ilgili Emniyet kaynaklarından ilk açıklama geldi. Araçta yüklü miktarda bomba olduğu bilgisi paylaşıldı.

4 DEAŞ'LI GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Forum İstanbul AVM'nin otoparkında polis bir süredir takip ettiği ve şüphelendiği aracı durdurdu. Araç içerisinde 4 DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı. Teröristlerden birinin yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı.

ARAÇTA BOMBA BULUNDU

Olay yerine gelen bomba imha uzamnaları araçta arama yaparken, araca düzeneklenmiş yüklü miktarda parça tesirli bomba buldu.

Kaynak: haberinburada