İSTANBUL'DA AVM OTOPARKINDA POLİSİN ŞÜPHELENDİĞİ ARAÇTAN YÜKLÜ MİKTARDA BOMBA ÇIKTI
İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Forum İstanbul AVM otoparkında bulunan ve içinde 4 DEAŞ'lı teröristin gözaltına alındığı şüpheli araçla ilgili Emniyet kaynaklarından ilk açıklama geldi. Araçta yüklü miktarda bomba olduğu bilgisi paylaşıldı.
4 DEAŞ'LI GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Forum İstanbul AVM'nin otoparkında polis bir süredir takip ettiği ve şüphelendiği aracı durdurdu. Araç içerisinde 4 DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı. Teröristlerden birinin yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı.
ARAÇTA BOMBA BULUNDU
Olay yerine gelen bomba imha uzamnaları araçta arama yaparken, araca düzeneklenmiş yüklü miktarda parça tesirli bomba buldu.
Kaynak: haberinburada
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