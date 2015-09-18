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İstanbul'da AVM bahçesine patlayıcı atıldı

İSTANBUL'DA AVM BAHÇESİNE PATLAYICI ATILDI

AVM bahçesinde otoparka giden yola atılan patlayıcı büyük bir gürültüyle patladı. Polis kovalamaca sonucu 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Tarih : 18 Eylül 2015, 09:42
Puan Ver : İstanbul'da Avm Bahçesine Patlayıcı Atıldı(10/10)8


İstanbul Eyüp'teki Vialand Tema Parkı ve Alışveriş Merkezi'nde açık otoparka giden yola atılan patlayıcı panik yarattı. Patlamadan sonra kaçan şüpheli 3 kişi polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Olay saat 21.30 sıralarında meydana geldi. AVM'nin açık otoparkına giden yola atılan patlayıcı büyük bir gürültü ile patladı.








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