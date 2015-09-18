

İstanbul Eyüp'teki Vialand Tema Parkı ve Alışveriş Merkezi'nde açık otoparka giden yola atılan patlayıcı panik yarattı. Patlamadan sonra kaçan şüpheli 3 kişi polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Olay saat 21.30 sıralarında meydana geldi. AVM'nin açık otoparkına giden yola atılan patlayıcı büyük bir gürültü ile patladı.