İSTANBUL'DA AVM BAHÇESİNE PATLAYICI ATILDI
AVM bahçesinde otoparka giden yola atılan patlayıcı büyük bir gürültüyle patladı. Polis kovalamaca sonucu 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.
İstanbul Eyüp'teki Vialand Tema Parkı ve Alışveriş Merkezi'nde açık otoparka giden yola atılan patlayıcı panik yarattı. Patlamadan sonra kaçan şüpheli 3 kişi polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Olay saat 21.30 sıralarında meydana geldi. AVM'nin açık otoparkına giden yola atılan patlayıcı büyük bir gürültü ile patladı.
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