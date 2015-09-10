İSTANBUL'DA ASKERİ BÖLGEDE YANGIN
Tuzla Piyade Okulu'nun bulunduğu ormanlık alanda ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri, askeri personel ve iş makineleri ile yapılan çalışmalar ile söndürüldü.
Tuzla Piyade Okulu'nun bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Tuzla Piyade Okulu'nun bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri, askeri personel ve iş makineleri ile yapılan çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürdüğü bildirilirken Avrupa yakasından bölgeye takviye olarak gönderilen itfaiye ekipleri görev bölgelerine döndü.
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