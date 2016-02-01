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İSTANBUL'DA ASANSÖR FACİASI: 3 ÖLÜ


İSTANBUL'DA ASANSÖR FACİASI: 3 ÖLÜ
Tarih : 01 Şubat 2016, 16:06
Puan Ver : İstanbul'da Asansör Faciası: 3 Ölü(7/10)6


İstanbul'un Esenyurt ilçesinde inşaat halindeki bir binada yük asansörünün düşmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti.



İstanbul'un Esenyurt ilçesinde inşaat halindeki bir binanın dış cephesindeki yük asansörü 24. katta motorunda oluşan bir arızadan dolayı zemine düştü.



Bu sırada asansör içerisinde bulunan 3 işçi, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ölen 3 işçinin cesetlerini enkaz altından çıkarmak için çalışma başlattı.



Asansörün 450 kilogram yük kapasitesi bulunduğu, fazla yük taşıdığı için düştüğü öne sürülüyor.








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