

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde inşaat halindeki bir binada yük asansörünün düşmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti.







İstanbul'un Esenyurt ilçesinde inşaat halindeki bir binanın dış cephesindeki yük asansörü 24. katta motorunda oluşan bir arızadan dolayı zemine düştü.



Bu sırada asansör içerisinde bulunan 3 işçi, olay yerinde yaşamını yitirdi.







Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ölen 3 işçinin cesetlerini enkaz altından çıkarmak için çalışma başlattı.







Asansörün 450 kilogram yük kapasitesi bulunduğu, fazla yük taşıdığı için düştüğü öne sürülüyor.