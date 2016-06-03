

Fatih'te park halinde bulunan üç Otomobil kimliği belirsiz kişilerce ateşe veridi. İki otomobil çevredeki vatandaşların müdahalesi ile söndürülürken, bir araç kullanılamaz hale geldi.







Olay saat 01.20 sıralarında Mimar Hayrettin Mahallesi, Abidin Daver Sokak içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokağa gelen kimliği belirsiz kişiler park halinde bulunan otomobillerin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Araçları yakan saldırganlar sokaktan kaçarak uzaklaşırken, araçların yandığını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.







Bu esnada sokakta araçların alev aldığını gören vatandaşlar sokağa çıkarak, yangına müdahale etti. Alev alan iki otomobildeki yangını söndürülürken, bir araçtaki yangın kontrol altına alınamadı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri kundaklanan araçlarda soğutma çalışması yaptı. Olayda bir araç kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri de sokak başına şerit çekerek sokak içerisinde incelemede bulundu. Polis kundaklama olayına karışan saldırganların yakalanması için çevrede çalışma başlattı.







Sultanbeyli'de ise park halindeki hafriyat TIR'ı kundaklandı. Orhangazi Mahallesi Cihan Caddesi Molla Gürani Sokak'ta park halinde bulunan bir taşeron firmaya ait hafriyat TIR'ı çevrede oturan vatandaşların iddiasına göre plakasız bir motosikletle gelen yüzleri maskeli iki kişi tarafından üzerine yanıcı madde dökülerek kundaklandı.







Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen tırın çekici bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.







Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, aracın yakıldığı sokakta delil toplandı.