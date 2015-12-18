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İSTANBUL'DA ARAÇ KUNDAKLAMALARI


İSTANBUL'DA ARAÇ KUNDAKLAMALARI
Tarih : 18 Aralık 2015, 09:42
Puan Ver : İstanbul'da Araç Kundaklamaları(10/10)9


İstanbul'da 3 ilçede 8 araç kundaklandı.



Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolunun geçtiği Bahçelievler'de faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinin arkasında park halinde bulunan bir eğitim kurumuna ait 06 FH 3062 ve 06 FK 4130 plakalı 2 hafif ticari araç, kimliği belirsiz bir kişi tarafından üzerine yanıcı madde dökülerek yakıldı. Araçların yandığını fark eden alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri, yangın söndürücülerle alevlere müdahale edip, söndürdü. Araçlar kısmen hasar gördü. 



Güvenlik görevlisi Mehmet Reşat Gülgeç, alışveriş merkezinin camlarına vuran 20 yaşlarında bir kişiyi uzaklaştırdıklarını ancak bir süre sonra tekrar gelip park halindeki araçlara elindeki cam şişeyle zarar verdiğini ve ardından araçları kundakladığını söyledi.








Etiketler: İstanbul  Da  Araç  Kundaklamaları    haber

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