

Araç kiralama dendiğinde dünyada ilk sıralarda yer alan Enterprise, İstanbul'da da akla ilk gelen firma olarak karşımıza çıkıyor. Enterprise, kullanışlı websitesi ile araç kiralama konusunda sizlere yardımcı oluyor. Türkiye'deki ilk online araç kiralama firması olan Enterprise, özellikle 4-5 kişilik gruplar halinde seyahat etmek isteyen gruplar için hem konforlu hem de güvenilir bir seçenek haline geliyor. İş seyahatlerinde veya tatile çıkarken otobüs, uçak gibi toplu taşıma araçlarıyla yolculuk yapmak istemiyorsanız araç kiralamada güvenilirliğin adresi Enterprise'ın websitesine mutlaka göz atmalısınız.







İstanbul'da Güvenli Bir Seyahat İçin Enterprise'ı Tercih Edin!







İstanbul'a gelenlerin en büyük tedirginliğinden biri de bu kalabalık şehrin güven ortamının azalmış olması. 1957 yılında Amerika Birleşik Devleti'nde kurulan 85 ülkede 9000 ofisi ile küresel anlamda hizmet veren dünyanın en büyük araç kiralama şirketi olan Enterprise, İstanbul araba kiralamakonusunda size güvenilir bir kapı oluyor. 93.000 personeli ve iki milyona yakın araç sayısıyla da güvenilirliğini ispatlıyor. Ayrıca Enterprise firmasıyla çalışan pek çok kurumsal şirket ile de yapılan uygun ve ekonomik kampanyalar firmanın güvenilirliğini arttırıyor. Bu güvenin yanında da ekonomik araç seçenekleri de sizlere çeşitli avantajlar sağlıyor.







Kurumsal Firmaların Tercihi Enterprise







İstanbul'da kiralık araçlara yalnızca bireysel müşteriler değili, kurumsal firmalar da ihtiyaç duyuyor. Dünya çapında ünlü bir firma olan Enterprise, İstanbul merkezli pek çok firmanın da tercihi. Kurumsal müşterilerine sunduğu ücretsiz ve çeşitli kampanyalarla pek çok firma tarafından tercih sebebi oluyor. Enterprise şirketi tarafından oluşturulan ve sadece kurumsal müşterilere hizmet veren Kurumsal Rezervasyon Ekibi yalnızca kurumsal müşterilerine hizmet veriyor. Bu ekip sayesinde İstanbul oto kiralama işlemi için yardım alınabilmesi sadece bu amaçla kurulmuş bir birim olması bile bu firmanın tercih edilme sebeplerinden biri oluyor.







İstanbul'un 9 Ayrı Noktasında 9 Ayrı Şube!







İstanbul kalabalık ve ulaşımı oldukça zor bir şehir. Bu kalabalıkta sizlere yardımcı olmak amacıyla Enterprise, İstanbul'da kiralık araç için 9 ayrı noktadan sizlere hizmet veriyor. Atatürk Havalimanı iç ve dış hatlar, Sabiha Gökçen Havalimanı, Taksim, Beylikdüzü, Kadıköy, Kavacık, Acıbadem ve Maslak'ta olmak üzere tam 9 ayrı konumda olan şubelerle size en yakın araç kiralama hizmetini sunuyor. Sizlere sadece İstanbul'da araç kiralama konusunda en güvenilir adres olan Enterprise web sitesine girip kendinize en yakın olan konumdan, en uygun ve dilediğiniz modeldeki aracı seçmek kalıyor.