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İSTANBUL'DA ALARM! BUGÜNE DİKKAT


İSTANBUL'DA ALARM! BUGÜNE DİKKAT
Tarih : 13 Nisan 2016, 09:53
Puan Ver : İstanbul'da Alarm! Bugüne Dikkat(6/10)8


Geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda bu önlemler iki kulüp yetkilileri ile paylaşıldı. Buna göre, derbide taraftarlar TT Arena'ya metro ile gelemeyecek. Futbolseverler, TT Arena'dan bir önceki durak olan Sanayi durağında inip, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği ücretsiz 25 otobüsle gün boyunca stada ulaşabilecek.



TT Arena'da yıl boyunca otopark kartı sahipleri ise maça arabaları ile giriş yapabilecek. Taraftarlar, TT Arena'nın otoparkına arabalarını bırakıp derbiyi tribünde izleyebilecek.



Derbi öncesi TT Arena etrafında da güvenlik seviyesi en üst düzeyde olacak. Taraftarlar stada giriş yapmadan önce bir çok arama noktasından geçecek. Passolig'i olmayan futbolseverler kesinlikle TT Arena'ya yaklaştırılmayacak








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