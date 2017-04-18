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İSTANBUL'DA AKŞAM SAATLERİNE KADAR...


İSTANBUL'DA AKŞAM SAATLERİNE KADAR...
Tarih : 18 Nisan 2017, 10:17
Puan Ver : İstanbul'da Akşam Saatlerine Kadar...(5/10)7


Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin genelinde genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gece saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hakkari, Şırnak, Bitlis, Bingöl ve Şanlıurfa'nın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Kuzeybatı kesimlerde 6 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında güney güneybatı yönlerden, kuzey kıyılarda ise kuzey kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sabah saatlerinde il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 15

İzmir: Çok bulutlu, sabah ve öğle ilk saatlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Adana: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21

Erzurum: Çok bulutlu, gece saatlerinde doğusunda karla karışık yağmurlu olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 14

Diyarbakır: Çok bulutlu,öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı 18



 



 



kaynak:milliyet

 








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