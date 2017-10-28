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İSTANBUL'DA AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT! SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR


İstanbul'da akşam saatlerine dikkat! Sağanak yağış geliyor
Tarih : 28 Ekim 2017, 13:00
Puan Ver : İstanbul'da Akşam Saatlerine Dikkat! Sağanak Yağış Geliyor(9/10)5

Meteoroloji, sıcaklıkların Marmara ile güney kesimlerde 2 ile 5 derece azalacağını, İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

ÜLKE GENELİNDE PARÇALI BULUTLU HAVA HAKİM OLACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre, Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay çevreleri ve Şanlıurfa'nın merkez ve doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Çanakkale, Osmaniye çevreleri ile Aydın'ın batı, İzmir'in güney, Balıkesir'in batı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli(21-50 mm) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, Marmara ile güney kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, zamanla Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden, Marmara'nın kuzeyi ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu,zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri, gece saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı 21

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 20

Bursa: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı 21

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 21

Adana: Az bulutlu,zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 22

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 21

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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