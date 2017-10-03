İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beykoz Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Muharrem Kaşıtoğlu, Beykoz'da yürüttüğü "Belediye Başkan Yardımcılığı" görevinden istifa etti.

GÖKÇEK'LE POLEMİK YAŞAMIŞTI

Kaşıtoğlu, geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili atmış olduğu bir twitle tartışmalara neden olmuştu.

Muharrem Kaşıtoğlu, bugün akşam saatlerinde Beykoz Belediyesi'ne giderek Başkan Yücel Çelikbilek'e, 2014 Yerel Seçimleri'nin ardından getirildiği "Başkan Yardımcılığı" görevinden istifa ettiğini beyan eden dilekçesini verdi.

"PARTİMİN YIPRANMAMASI İÇİN İSTİFA EDİYORUM"

Kaşıtoğlu'nun, Beykoz Belediye Başkanı Çelikbilek'e sunduğu dilekçesinde, "Sosyal medya platformu Twitter üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e attığım twitin yansımaları sonrası partimin zarar görmemesi için Başkan Yardımcılığı görevimden istifamı uygun gördüm." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

"SİVİL HAYATINIZDA BAŞARILAR DİLERİM"

İBB Başkanı Topbaş'ın istifasının ardından Melih Gökçek twitter hesabından "İstanbul hayatıydı... İstanbul'un her yerinde hizmeti var... İstifa kendi takdiri, Türkiye seni hayırla yad edecektir. Yol arkadaşımız" mesajı paylaşmıştı.

Gökçek'in mesajına AK Partili Kaşıtoğlu cevap vererek "Melih Gökçek Başkanım. Yaklaşık 100 yıl süren hizmet sevdanıza teşekkür eder, sivil hayatınızda başarılar dilerim, demek için sabırsızlanıyorum." demişti.

Kaynak: haberinburada