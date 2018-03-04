İSTANBUL'DA ADETA GÖK DELİNDİ! METEOROLOJİDEN KRİTİK UYARI GELDİ
İstanbullular pazar gününe dolu ve sağanak yağışla başladı. Cumaya kadar sürecek yağışlar için meteoroloji; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı.
İstanbul'da bazı bölgelerde dolu ve sağanak yağmur etkili oluyor. Küçükçekmece'de önce yağmur ardından da dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı kısa sürdü. Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalara karşı uyardı.
VATANDAŞLARA UYARI GELDİ
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bugün il genelinde yer yer kuvvetli (20-40 Kg/m2) olması öngörülüyor.
Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
BU KENTLERE DE UYARI GELDİ
Meteorolojinin twitter hesabından bugün yapılan açıklamada ise İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Batı Karadeniz,Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır ve Batman'a kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Sıcaklık kuzey kesimlerde 2 ila 8 derece azalacak.
DOĞU ANADOLU'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR VAR
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ise bölgede hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yağışlı olacak.
Yağışların sabah ile öğlen saatlerinde aralıklı yağmur ve yer yer sağanak şeklinde olacağı beklenen bölgede, akşam saatlerinde Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.
CUMA GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK
Yurdun büyük bölümünde yağışlı havanın cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
ÜSKÜDAR-EMİNÖNÜ VAPUR SEFERİ İPTAL EDİLDİ
Marmara Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Üsküdar-Eminönü vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. İskeleye gelenler, görevliler tarafından ve anonslar yapılarak uyarıldı. Üsküdar sahilde yürüyüş yapanlar ise fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Denizde oluşan dalgalar kıyıyı vurdu.
Kaynak: haberinburada
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