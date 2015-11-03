

İstanbul'da sahte içki faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.Hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği, bazı hastaların da tedavisinin devam ettiği kaydedildi.Ayrıca, olayla ilgili adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 7 kişi ise serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlara yurt dışı çıkış yasağı konuldu.Öte yandan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 tondan fazla sahte



içki ele geçirildi.







Polis, Reşadiye Mahallesi'ndeki bir apartmanın Bodrumkatına baskın yaptı.







Operasyonda tahta fıçıların içinde 1 ton sahte içki bulundu. Ayrıca sahte içkiyle dolu 200 şişe ve imalatta kullanılan damıtma makinesi ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.







Zanlı, ürettkleri içkiyi satmadıklarını, kendilerinin içtiğini öne sürdü.