O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

İSTANBUL'DA ACI BİLANÇO: 24 ÖLÜ


İSTANBUL'DA ACI BİLANÇO: 24 ÖLÜ
Tarih : 03 Kasım 2015, 09:48
Puan Ver : İstanbul'da Acı Bilanço: 24 Ölü(5/10)2


İstanbul'da sahte içki faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.Hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği, bazı hastaların da tedavisinin devam ettiği kaydedildi.Ayrıca, olayla ilgili adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 7 kişi ise serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlara yurt dışı çıkış yasağı konuldu.Öte yandan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 tondan fazla sahte

içki ele geçirildi.



Polis, Reşadiye Mahallesi'ndeki bir apartmanın Bodrumkatına baskın yaptı.



Operasyonda tahta fıçıların içinde 1 ton sahte içki bulundu. Ayrıca sahte içkiyle dolu 200 şişe ve imalatta kullanılan damıtma makinesi ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.



Zanlı, ürettkleri içkiyi satmadıklarını, kendilerinin içtiğini öne sürdü.








Etiketler: İstanbul  Da  Acı  Bilanço  24  Ölü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER