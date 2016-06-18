

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, aralarında birçok okulun da bulunduğu 9 ayrı şirkete kayyum atadı.







İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 17 Haziran tarihi itibariyle İstanbul'da faaliyet gösteren 9 ayrı şirkete daha kayyum atandığı belirtildi. Açıklamaya göre kayyum atanan şirketler şöyle:







1 – Zambak Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bakırköy)



2 – Fetih Öğretim İşletmeleri A.Ş. (Gaziosmanpaşa)



3 – İttifak Eğitim İşletmeleri Ticaret A.Ş. (Büyükçekmece)



4 – Hamle Oto Kiralama Danışmanlık ve Güvenlik Ticaret A.Ş. (Maltepe)



5 - Sarıyer Işık Eğitim Hizmetleri Ticaret A.Ş. (Kağıthane)



6 - Sözün Özü Basın Yayın Yazılım Reklam Eğitim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Ümraniye)



7 – Vifak Eğitim İşletmeleri A.Ş. (Bahçelievler)



8 – Söğüt Öğretim İşletmeleri A.Ş. (Bahçelievler)



9 – Okulun Eğitim İşletmeleri A.Ş. (Bahçelievler)