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istanbul'da 9 şirkete kayyum atandı

İSTANBUL'DA 9 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, aralarında birçok okulun da bulunduğu 9 ayrı şirkete kayyum atadı.

Tarih : 18 Haziran 2016, 14:51
Puan Ver : İstanbul'da 9 Şirkete Kayyum Atandı(5.9/10)7


Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, aralarında birçok okulun da bulunduğu 9 ayrı şirkete kayyum atadı.



İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 17 Haziran tarihi itibariyle İstanbul'da faaliyet gösteren 9 ayrı şirkete daha kayyum atandığı belirtildi. Açıklamaya göre kayyum atanan şirketler şöyle:



1 – Zambak Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bakırköy)

2 – Fetih Öğretim İşletmeleri A.Ş. (Gaziosmanpaşa)

3 – İttifak Eğitim İşletmeleri Ticaret A.Ş. (Büyükçekmece)

4 – Hamle Oto Kiralama Danışmanlık ve Güvenlik Ticaret A.Ş. (Maltepe)

5 - Sarıyer Işık Eğitim Hizmetleri Ticaret A.Ş. (Kağıthane)

6 - Sözün Özü Basın Yayın Yazılım Reklam Eğitim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Ümraniye)

7 – Vifak Eğitim İşletmeleri A.Ş. (Bahçelievler)

8 – Söğüt Öğretim İşletmeleri A.Ş. (Bahçelievler)

9 – Okulun Eğitim İşletmeleri A.Ş. (Bahçelievler)








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