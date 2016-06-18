İSTANBUL'DA 9 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, aralarında birçok okulun da bulunduğu 9 ayrı şirkete kayyum atadı.
Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, aralarında birçok okulun da bulunduğu 9 ayrı şirkete kayyum atadı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 17 Haziran tarihi itibariyle İstanbul'da faaliyet gösteren 9 ayrı şirkete daha kayyum atandığı belirtildi. Açıklamaya göre kayyum atanan şirketler şöyle:
1 – Zambak Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bakırköy)
2 – Fetih Öğretim İşletmeleri A.Ş. (Gaziosmanpaşa)
3 – İttifak Eğitim İşletmeleri Ticaret A.Ş. (Büyükçekmece)
4 – Hamle Oto Kiralama Danışmanlık ve Güvenlik Ticaret A.Ş. (Maltepe)
5 - Sarıyer Işık Eğitim Hizmetleri Ticaret A.Ş. (Kağıthane)
6 - Sözün Özü Basın Yayın Yazılım Reklam Eğitim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Ümraniye)
7 – Vifak Eğitim İşletmeleri A.Ş. (Bahçelievler)
8 – Söğüt Öğretim İşletmeleri A.Ş. (Bahçelievler)
9 – Okulun Eğitim İşletmeleri A.Ş. (Bahçelievler)
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