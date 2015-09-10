O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

istanbul'da 9 ilçede büyük kesinti

İSTANBUL'DA 9 İLÇEDE BÜYÜK KESİNTİ

Ümraniye, Kadıköy, Üsküdar, Pendik, Sultanbeyli, Kartal, Maltepe, Şile ve Ataşehir'in bazı mahallelerinde 11 Eylül'de elektrik kesintisi yapılacak.

Tarih : 10 Eylül 2015, 12:29
Puan Ver : İstanbul'da 9 İlçede Büyük Kesinti(5/10)5


İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıım AŞ'nden yapılan açıklamaya göre Ümraniye'de 09.30-19.00'da, Yukarı Dudullu Mahallesi, Aslı, Sevinç, Koçak, Kerem, Umre sokaklarına, 09.00-13.00'da, İstiklal Mahallesi, Destan ve Türkler sokaklarına, Kadıköy'de 09.00-15.00'da, Sahrayı Cedit Mahallesi, Şemsettin Günaltay ve İnönü sokaklarına elektrik verilemeyecek.








Etiketler: İstanbul  Da  9  İlçede  Büyük  Kesinti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER