Ümraniye, Kadıköy, Üsküdar, Pendik, Sultanbeyli, Kartal, Maltepe, Şile ve Ataşehir'in bazı mahallelerinde 11 Eylül'de elektrik kesintisi yapılacak.



İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıım AŞ'nden yapılan açıklamaya göre Ümraniye'de 09.30-19.00'da, Yukarı Dudullu Mahallesi, Aslı, Sevinç, Koçak, Kerem, Umre sokaklarına, 09.00-13.00'da, İstiklal Mahallesi, Destan ve Türkler sokaklarına, Kadıköy'de 09.00-15.00'da, Sahrayı Cedit Mahallesi, Şemsettin Günaltay ve İnönü sokaklarına elektrik verilemeyecek.