İSTANBUL'DA 9 İLÇEDE BÜYÜK KESİNTİ
Ümraniye, Kadıköy, Üsküdar, Pendik, Sultanbeyli, Kartal, Maltepe, Şile ve Ataşehir'in bazı mahallelerinde 11 Eylül'de elektrik kesintisi yapılacak.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıım AŞ'nden yapılan açıklamaya göre Ümraniye'de 09.30-19.00'da, Yukarı Dudullu Mahallesi, Aslı, Sevinç, Koçak, Kerem, Umre sokaklarına, 09.00-13.00'da, İstiklal Mahallesi, Destan ve Türkler sokaklarına, Kadıköy'de 09.00-15.00'da, Sahrayı Cedit Mahallesi, Şemsettin Günaltay ve İnönü sokaklarına elektrik verilemeyecek.
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