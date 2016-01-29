Arnavutköy, Şişli, Fatih, Başakşehir, Bağcılar, Kağıthane, Sultangazi ve Beşiktaş'ın bazı bölgelerine, bakım onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle 31 Ocak Pazar günü elektrik verilmeyecek.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 31 Ocak'ta Beşiktaş'ta 09.30-12.00 saatleri arasında, Cihannüma, Yıldız Mahalleleri Müvezzi, Eskiyıldız, Çırağan Caddeleri, Serencebey Yokuşu, Hasırcı Veli, Şair Naifi, Şerefli Veli, Döngel, Eğriçınar, Kement Çıkmazı, Eksi Konak sokakları ve civarı elektrik alamayacak.



Balmumcu Mahallesi Dellalzade, Bestekar Şevki Bey, Itri, Ruhi Bağdadi, Varnalı sokakları ve civarında 11.00-14.00 saatleri arasında, Dikilitaş Mahallesi Gelincik, Yenidoğan, Leylak, Hora, Dikilitaş sokakları ile civarında 13.00-16.00 saatleri arasında, Muradiye, Sinanpaşa, Türkali, Vişnezade, Arnavutköy Mahalleleri Ihlamurdere, Süleyman Seba, Uzuncaova, Ortabahçe, Çelebioğlu, Şair Nedim, Şehit Asım, Nüzhetiye caddeleri, Meddah, İsmet, Haremağası, Dizi, Bozcakeşkül, Yeni Yol, Davut Efendi, Gazi Refik, Nüzhetiye Karakolu, Afacan, Hacı Halit Arsa, Şair Veysi, Sinanpaşa Köprüsü, Köyiçi Meydan, Çelebioğlu, Yeni Hamam, Köyiçi Mektep, Mumcu Bakkal, Köşeli, Alaybeyi, Leşker, Şair Veysel, Altıntaş, Yenilik, Şehit Dursun, Şehit Asım, Alaybeyi, Hattat Tahsin, Mısırlıbahçe, Küçük Remzi, Mecit Ali, Şehit Nuri, Köşeli, Ağı, Behçet Necatigil, Hacı Mustafa, Asmalı Kahve, Mısırlı, Şair Veysi, Aşık Garip, İmamzade, Yaverağa, Köşeli, Aşık Garip, Açelya, Parksa Hilton Oteli, Çatlakçeşme, Enis Akaygen, Sporcu Adil, Refik Osman Top, Şenlikdede, Dere, Vişnezade Cami, Solgun Söğüt Çıkmazı, Hacı Halit Bey, Çekirdek, Kireçhane, Setbaşı, Göknar, Deryadil, Kalıpçı, Çatal Mektep, Dibekçi, Çeşme Meydanı, Kuyu Çıkmazı sokakları ve civarında da 09.00-19.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.



Şişli'de 09.00-19.00 saatleri arasında Cumhuriyet, Ergenekon, Meşrutiyet Mahalleleri, Abide-i Hürriyet, Rumeli, Hasarkargazi, Ergenekon caddeleri, Nakiye Elgün, Tayyareci Fehmi, Tavukçu Fethi, Efe, Arpa Suyu sokakları ve civarına, 08.00-18.00 saatleri arasında İnönü Mahallesi Elmadağ, Cumhuriyet, Sazlıdere caddeleri, Nispet, Papa Roncalli (Ölçek), Akkarga, Turna, Üftade, Çimen, Harbiye Çayırı, Yeni Nalbant, Babil, Satırcı sokakları ve civarına, 09.00-19.00 saatleri arasında Teşvikiye, Harbiye, Mahalleleri Gümüş, Cumhuriyet, Hüsrev Gerede,Teşvikiye caddeleri, Osman F.Seden, Ömer Rüştü Paşa, Atiye, Ahmet Fetgari (Kalıpçı), Av.Süreyya Ağaoğlu, Hostes Rana Altınay, Şakayık, Teşvikiye Fırın, Bostan sokakları ve civarına elektrik verilemeyecek.



Fatih'te 09.00-13.00 saatleri arasında, Alemdar Mahallesi Divan Yolu Caddesi, Bıçkı Yurdu, Ticarethane Çıkmazı, İncili Çavuş Çıkmazı, Bestekar Osman, Ticarethane, Molla Fenari, Çatalçeşme sokakları ve civarı, 09.00-15.00 saatleri arasında Zeyrek Ali Mahallesi Eski Mutaflar Caddesi, At Pazarı Meydanı, İmam Niyazi, Kırbacı, Tezgahçılar, Ömer Efendi, Refah, Fatih Türbesi, Serdap sokakları ve civarı elektrik alamayacak.



Arnavutköy'de 07.00-19.00 saatleri arasında Hastane, Ömerli Mahalleleri, Adnan Kehveci Caddesi, Billur Cam Fabrikası, Nur Suni Deri, Eski Poliplast, Lider Kağıt, Şahinler, Yüksel Teknik, Yeni Antalya, Urtim Fabrikaları ve civarında elektrik kesintisi yapılacak.



Bağcılar'da 13.00-16.00 saatleri arasında Çınar, Fatih Mahalleleri Gelibolu Caddesi 12, 12/9, 10/13, 9/11 sokakları ve civarına, 09.00-18.00 saatleri arasında Evren Mahallesi Aslı, Kerem, Seher, Sönmez, Turgut Reis, Şirin Sokakları ve civarı, 09.00-12.00 saatleri arasında Çınar, Fatih Mahalleleri Gelibolu, Fatih Caddeleri,12/7, 12/8, 12/9, 220, 222, 228, 229, 230, 244 sokakları ve civarına, 08.00-18.00 saatleri arasında Merkez Mahallesi 3, 4/6, 2/8, 4/7, 4/4, 2/8, 2/3, 8, 4/2, 4, 2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/3, 1/5 sokakları, Koçak Plastik, Merkez Karşısı Fabrika, Hançer Sitesi, Özen Kutu ve civarına elektrik verilmeyecek.



Kağıthane'de 08.00-18.00 saatleri arasında Yeşilce Mahallesi Ulubaş Caddesi, Aytekin, Donanma, Çelik, Demirbaşı, Şebnem sokakları ve civarında, Sultangazi'de 08.00-18.00 saatleri arasında Cebeci Mahallesi 1.Cebeci Yolu, Cebeci Köyü, 2594, 2500, 2494, 2495, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506 sokakları, Cebeci Köyü Taş Ocakları ve civarında, Başakşehir'de 09.00-16.00 arasında Şahintepe Mahallesi ve civarında elektrik kesintisi uygulanacak.