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İstanbul'da 6 bin polisle 'Kangal Pençesi' operasyonu!

İSTANBUL'DA 6 BİN POLİSLE 'KANGAL PENÇESİ' OPERASYONU!

İstanbul'da, 3 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması amacıyla 6 bin polisle yapılan "Kangal Pençesi" operasyonunda 2 bin adrese baskın yapıldı.

Tarih : 11 Mart 2018, 16:30
Puan Ver : İstanbul'da 6 Bin Polisle 'kangal Pençesi' Operasyonu!(8/10)4

İstanbul'da, 3 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması amacıyla il genelinde düzenlenen "Kangal Pençesi" adı verilen operasyonda, çok sayıda kişi yakalandı.

OPERASYONA 3 BİN EKİPLE 6 BİN PERSONEL KATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı şubeler ve ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonunda, 3 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için saat 02.00'de operasyon başlattı. Operasyona, 3 bin ekip ve 6 bin personel katıldı.

2 BİN ADRESE BASKIN YAPILDI

Operasyonda, İstanbul'un 39 ilçesinde belirlenen 2 bin adrese baskın yapıldı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ BİZZAT YÖNETTİ

"Kangal Pençesi" adı verilen operasyonu bizzat yönettiği bildirilen Emniyet Müdürü Çalışkan açıklamasında, kentte suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz olarak sürdürüleceğini, tüm çalışmaların İstanbul halkının huzur ve güveni için olduğunu vurguladı. Gözaltı sayısının ve diğer ayrıntıların daha sonra açıklanacağı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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