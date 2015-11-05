

Şişli'de 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi.







İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri polis helikopteri ve özel harekat polislerinin desteği ile Kuştepe'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yaklaşık 500 polisle gerçekleştirilen operasyonda, 7 aydır fiziki ve teknik takibi yapılan şüphelilerin ikametlerine girildi.







Kuştepe Mahallesi İnönü Caddesi ve çevre sokaklarda önceden belirlenen evlere özel harekat polisleri, balyoz ve koç başı kullanarak girdi. Operasyon düzenlenen adreslerdeki 25'ten fazla şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu adreslerdeki aramalar sürüyor.