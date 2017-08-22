İstanbul'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerinin, İran'dan kimyager getirdikleri ortaya çıktı.

İstanbul'da son bir hafta içerisinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda 5 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonlardan birinde İranlı kimyacıların Metamfetamin ürettiği Beyoğlu ve Alibeyköy de 2 imalathane ortaya çıkarıldı.

50 KİLO HİNTKENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Polisi harekete geçiren ilk operasyon, 15 Ağustos'ta gerçekleştirildi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takiplerin ardından, Bakırköy ve Zeytinburnu'ndaki adreslere baskın düzenledi. Operasyonda K.K. ve S.K. gözaltına alındı. Baskınla 50 kilo Hint Keneviri ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

İkinci operasyonsa ilk operasyondan 3 gün sonra Alibeyköy ve Beyoğlu'nda eş zamanlı düzenlendi. Alınan bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Polisi, uyuşturucu imal eden bir şebekeyi belirledi. Çete üyelerinin tespiti için fiziki ve teknik takip çalışması başlatıldı. Araştırmalarda 4'ü yabancı uyruklu 7 şüpheli belirlendi.

İMALATHANEYE BASKIN DÜZENLENDİ

Araştırmaların tamamlanmasının ardından, 2 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, 4'ü İranlı, biri Afgan, 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama yapan Narkotik Polisi laboratuvarı andıran uyuşturucu imalathanesi ile karşılaştı. Cam düzenek ve kimyasalların bulunduğu 2 adreste metamfetamin ürettiği belirlendi.

İRAN'DAN KİMYAGER GETİRDİLER

Evlerde imal edilen uyuşturucuyu biri kadın 2 İranlı kimyagerin ürettiği anlaşıldı. "Uyuşturucu doktoru" olarak bilinen 2 İranlının, çete tarafından Metamfetamin üretmek için Türkiye'ye getirildiği belirtildi. Aramalarda, 12 kilo Metamfetamin, 16 kilo ecstasy ecstasy ham maddesi, 2 tabanca ve 100 kilo sıvı kimyasal ele geçirildi. O kimyasallar arasında, dünyanın en tehlikeli asitleri arasında gösterilen Hidroklorir asit olması dikkat çekti.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON LİRA

İki operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 5 milyon lira olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Milliyet

Kaynak: haberinburada