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istanbul'da 5 bin polisle yeditepe huzur operasyonu

İSTANBUL'DA 5 BİN POLİSLE YEDİTEPE HUZUR OPERASYONU

İstanbul'un 39 ilçesinde, 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" adlı genel asayiş uygulamasında 169 şüpheli gözaltına alındı.

Tarih : 28 Kasım 2015, 11:28
Puan Ver : İstanbul'da 5 Bin Polisle Yeditepe Huzur Operasyonu(10/10)11


İstanbul'un 39 ilçesinde, 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" adlı genel asayiş uygulamasında 169 şüpheli gözaltına alındı.



Yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sergilendi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan yönetiminde 39 ilçede, 5 bin polis memurunun katılımıyla 'Yeditepe Huzur" adı altında genel asayiş uygulaması düzenledi.



Uygulamalar sırasında şüpheli görülen araçlar ve kişiler durdurularak üst araması yapıldı.








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