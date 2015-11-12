İSTANBUL'DA 5 BİN POLİSLE 'HUZUR' OPERASYONU
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü terör, narkotik, asayiş, mali ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik şube ve ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, "Yeditepe Huzur" adı verilen asayiş uygulamasında 29 bin 40 kişiye genel bilgi tarama (GBT) sorgusu yaptı.
Uygulama sırasında çeşitli suçlardan aranan 192 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 21 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 639 gram uyuşturucu madde, 2 bin 900 uyuşturucu hap ile tombala ve kumar makineleri ele geçirildi.
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