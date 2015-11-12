O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

İSTANBUL'DA 5 BİN POLİSLE 'HUZUR' OPERASYONU


İSTANBUL'DA 5 BİN POLİSLE 'HUZUR' OPERASYONU
Tarih : 12 Kasım 2015, 09:02
Puan Ver : İstanbul'da 5 Bin Polisle 'huzur' Operasyonu(5/10)2


İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü terör, narkotik, asayiş, mali ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik şube ve ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, "Yeditepe Huzur" adı verilen asayiş uygulamasında 29 bin 40 kişiye genel bilgi tarama (GBT) sorgusu yaptı.    



Uygulama sırasında çeşitli suçlardan aranan 192 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 21 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 639 gram uyuşturucu madde, 2 bin 900 uyuşturucu hap ile tombala ve kumar makineleri ele geçirildi. 








Etiketler: İstanbul  Da  5  Bin  Polisle    Huzur    Operasyonu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER