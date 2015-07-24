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İSTANBUL'DA 5 BİN POLİSLE DEV TERÖR OPERASYONU!


İSTANBUL'DA 5 BİN POLİSLE DEV TERÖR OPERASYONU!
Tarih : 24 Temmuz 2015, 12:55
Puan Ver : İstanbul'da 5 Bin Polisle Dev Terör Operasyonu!(8/10)8


Edirne ve Bursa gibi çevre illerden destek için gelen özel harekat ve çevik kuvvet polisleri eşliğinde düzenlenen operasyonun IŞİD, PKK'nın gençlik yapılanması YDG/H, DHKP/C, PKK terör örgütlerine yönelik olduğu öğrenildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Bağcılar, Küçükçekmece, Başakşehir, Eyüp, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Kağıthane ve Beyoğlu başta olmak üzere 26 ilçede düzenlediği eş zamanlı operasyonda 2 bini Çevik Kuvvet polisi olmak üzere yaklaşık 5 bin personel görev aldı.








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