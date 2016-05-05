İSTANBUL'DA 5 ARAÇ KUNDAKLANDI
Eyüp'te kundaklanan 5 araç, vatandaşların fark etmesi üzerine söndürüldü.
İstanbul Eyüp'te kimliği belirsiz kişilerce kundaklanan 5 araç, çevrede oturan vatandaşların fark etmesi üzerine söndürüldü.
Karadolap Mahallesi Veysel Karani Caddesi Güney Sokak'ta park halinde
bulunan araçlar, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce üzerilerine yanıcı madde dökülerek kundaklandı.
Araçların yandığını fark eden aynı sokakta oturan vatandaşlar, kovalarla su dökerek otomobillere müdahale ederken, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.
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