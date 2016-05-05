

İstanbul Eyüp'te kimliği belirsiz kişilerce kundaklanan 5 araç, çevrede oturan vatandaşların fark etmesi üzerine söndürüldü.







Karadolap Mahallesi Veysel Karani Caddesi Güney Sokak'ta park halinde



bulunan araçlar, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce üzerilerine yanıcı madde dökülerek kundaklandı.







Araçların yandığını fark eden aynı sokakta oturan vatandaşlar, kovalarla su dökerek otomobillere müdahale ederken, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.