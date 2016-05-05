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istanbul'da 5 araç kundaklandı

İSTANBUL'DA 5 ARAÇ KUNDAKLANDI

Eyüp'te kundaklanan 5 araç, vatandaşların fark etmesi üzerine söndürüldü.

Tarih : 05 Mayıs 2016, 09:08
Puan Ver : İstanbul'da 5 Araç Kundaklandı(6/10)3


İstanbul Eyüp'te kimliği belirsiz kişilerce kundaklanan 5 araç, çevrede oturan vatandaşların fark etmesi üzerine söndürüldü.



Karadolap Mahallesi Veysel Karani Caddesi Güney Sokak'ta park halinde

bulunan araçlar, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce üzerilerine yanıcı madde dökülerek kundaklandı.



Araçların yandığını fark eden aynı sokakta oturan vatandaşlar, kovalarla su dökerek otomobillere müdahale ederken, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.








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