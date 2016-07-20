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İSTANBUL'DA 47 HAKİM VE SAVCI TUTUKLANDI


İSTANBUL'DA 47 HAKİM VE SAVCI TUTUKLANDI
Tarih : 20 Temmuz 2016, 13:50
Puan Ver : İstanbul'da 47 Hakim Ve Savcı Tutuklandı(10/10)8


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gaziosmanpaşa ve İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli 133 hakim ve savcı hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı hakim ve savcıların hakimlik sorgusu tamamlandı. Tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen hakim ve savcıların ifadelerinde FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasını reddettiği, bazı hakim ve savcıların FETÖ'ye hakaret ettikleri öğrenildi. İfade işlemleri tamamlanan şüpheli hakim ve savcılardan 47'si tutuklanırken, yaklaşık 25 hakim ve savcının serbest bırakıldığı belirtildi. Serbest bırakılan hakim ve savcıların tümüne adli kontrol tedbiri uygulandığı kaydedildi.



Gözaltındaki diğer hakim ve savcıların sorgu işlemine devam edilirken, hakkında gözaltı kararı bulunan firari hakim ve savcıların tüm adreslerinde aramalar yapıldığı öğrenildi.








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