

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY'ye maddi destek sağladığı iddia edilen 44 şirkete yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyona çevik kuvvet polisleri de katıldı.







FETÖ'ye maddi destek sağladıkları öne sürülen 44 şirkete yönelik gerçekleştirilen operasyonda şirketlerin yöneticileri olduğu öğrenilen 120 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.







Operasyon kapsamında Beykoz Çiftlik Mahallesi Edebali Caddesi üzerinde bir eve giren ekipler, hakkında yakalama kararı çıkartılan bir şahsı aradı. Evde yapılan aramada şahıs bulanamazken, ekipler evde bir süre inceleme yaptı.