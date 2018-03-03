İSTANBUL'DA 4 İLÇEYE ŞAFAK BASKINI! 3 PKK'LI GÖZALTINDA
İstanbul'da Üsküdar, Esenyurt, Sultangazi ve Fatih'te 10 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. PKK'ya eleman temin eden 3 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
PKK'YA ELAMAN TEMİN EDENLERE OPERASYON
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK/KCK adına faaliyette bulunan, kırsal alana eleman temin eden ve sansasyonel eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
4 İLÇEDE OPERASYON
Soruşturma kapsamında Üsküdar, Esenyurt, Sultangazi ve Fatih'te 10 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Aranan zanlılardan 3'ünün gözaltına alındığı adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
5 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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