

İstanbul'un 39 ilçesinde, 5 bin polisin katıldığı eş zamanlı asayiş uygulamasında, aranan 113 şüpheli gözaltına alındı.







İl Emniyet Müdürlüğü terör, narkotik, asayiş, mali ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik şube ve ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerine bağlı 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" adlı uygulamada, 27 bin 838 kişiye Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolü yapıldı.







İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından koordine edilen uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 113 şüpheli yakalandı. Aramalarda 24 ruhsatsız tabanca, 90 gram uyuşturucu madde, 21 şişe Kaçak içki ele geçirildi.







Uygulama sırasında durdurulan 7 bin 424 araçtan 129'u trafikten men edildi, inceleme yapılan 759 iş yerinden 59'u mühürlendi, 292 bin 785 lira trafik cezası kesildi.