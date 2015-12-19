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İSTANBUL'DA 39 İLÇEDE 5 BİN POLİSLE OPERASYON!


İSTANBUL'DA 39 İLÇEDE 5 BİN POLİSLE OPERASYON!
Tarih : 19 Aralık 2015, 09:34
Puan Ver : İstanbul'da 39 İlçede 5 Bin Polisle Operasyon!(7/10)7


İstanbul'un 39 ilçesinde, 5 bin polisin katıldığı eş  zamanlı asayiş uygulamasında, aranan 113 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü terör, narkotik, asayiş, mali ve organize  suçlarla mücadele, özel harekat, trafik şube ve ilçe emniyet müdürlükleri  ekiplerine bağlı 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" adlı  uygulamada, 27 bin 838 kişiye Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolü yapıldı.



İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından koordine edilen  uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 113 şüpheli yakalandı. Aramalarda 24  ruhsatsız tabanca, 90 gram uyuşturucu madde, 21 şişe Kaçak içki ele geçirildi.



Uygulama sırasında durdurulan 7 bin 424 araçtan 129'u trafikten men  edildi, inceleme yapılan 759 iş yerinden 59'u mühürlendi, 292 bin 785 lira trafik  cezası kesildi.








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