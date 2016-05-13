İSTANBUL'DA 3 İŞÇİ METAN GAZINDAN ZEHİRLENDİ
Kadıköy Kurbağalı Dere ıslah çalışmaları kapsamında yapılan tünel içerisinde boya yapan 3 işçi metan gazından zehirlendi. Fenalık geçiren işçileri olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı.
Kadıköy, Caferağa Mahallesi, Yoğurtçu Parkı Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 00.00 sıralarında Yoğurtçu Park Caddesi üzerinde ıslah çalışmaları kapsamında yapılan tünel içerisinde boya yapan 3 işçi metan gazından zehirlenerek fenalık geçirdi. Kendi imkânlarıyla dışarı çıkan bir işçi çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.
Fenalık geçiren işçilere ilk yardım çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Vatandaşların yardımları sonuçsuz kalırken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tünel içerisinde kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda tünel içerisinde mahsur kalan 2 işçi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından çıkarılan 1 işçinin durumu ciddiyetini korurken, diğer 2 işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Durumu ciddi olan işçi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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