

Kağıthane'de 5, Gaziosmanpaşa'da 8 ve Sultangazi'de de 10 araç olmak üzere toplam 23 araç kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce benzin dökülerek kundaklandı. Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi, Gündoğdu Sokak üzerinde park halinde bulunan 8 araç gece saat 02.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Alınan bilgiye göre sokağa gelen kundakçılar yanlarında getirdikleri benzini park halinde bulunan arabaların üzerine döktü. Ardından yaptıkları meşaleyi yakan saldırganlar araçları ateşe verdi. Sokakta elektriklerin olmamasını da fırsat bilen kundakçılar olay yerinden kaçarak, izlerini kaybettirdi.







Gaziosmanpaşa'da 8 araç kundaklandı







Otomobillerin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ve polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanmakta olan araçlara müdahale etti. Alevleri söndüren itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Araçlarının yandığını gören vatandaşlar sokağa döküldü. Yanan 8 araçta maddi hasar oluştu.







Sultangazi'de 10 araç kundaklandı







Araçlara yönelik kundaklama yapılan adreslerden biri de Sultangazi'idi. Zübeyde Hanım Mahallesi, 1264 Sokak üzerinde bulunan 10 araç kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi. Mahalle sakinlerinin erken fark etmesi ile alev alan araçlar su dökülerek söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine tedbir amaçlı itfaiye istenirken, polis ekipleri de zırhlıaraçla sokak başında güvenlik önlemi aldı. Ateşe verilen araçlarda maddi hasar oluştu. Polis kundaklama olaylarına karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için bölgede çalışma başlattı.







Kağıthane'de 5 araç kundaklandı







Kağıthane'de de sokak üzerinde park halinde bulunan 2 servis minibüsü ve 3 otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.







Çağlayan Mahallesi Yüksel Sokak içerisinde saat 02.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler park halinde olan 5 aracı ateşe verdi. Alev alev yanan araçlarda zaman zaman patlamalar yaşandı. Alınan bilgiye göre benzin dökerek araçları yakan şüpheliler olay yerinden yaya olarak kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun süren müdahalenin ardından alevleri söndürürken, 2 servis minibüsü ve 3 otomobil kullanılmaz hale geldi. Yanan araçların yakınınındaki bir iş makinası da işçiler tarafından son anda yanmaktan kurtarıldı. Polis, kundaklama olaylarına karışan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgeye çok sayıda özel harekat ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler otomatik silahlarla çevrede arama yaptı. TOMA da çevrede güvenlik önlemi aldı.