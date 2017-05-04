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İSTANBUL'DA 3 HELİPORT DAHA HİZMET VERECEK


İSTANBUL'DA 3 HELİPORT DAHA HİZMET VERECEK
Tarih : 04 Mayıs 2017, 16:37
Puan Ver : İstanbul'da 3 Heliport Daha Hizmet Verecek(10/10)12


Helikopter pistlerini işleten İSPARK'tan yapılan açıklamaya göre, Hasdal, Sütlüce ve Yenikapı'da yapımı tamamlanan helikopter pistlerinin ilerleyen günlerde hizmete alınması planlanıyor.



Trafiğin yoğun olduğu ana arterlerde helikopterlerin iniş ve kalkışları için alternatif çözüm olarak kullanılan pistler, sadece ulaşımda değil, özellikle sağlık alanında da hizmet veriyor.



Kısıklı ve Kadıköy'ün ardından yeni pistlerin de açılmasıyla hava taksi ve şehir içi uçuşlar planlanıyor. Hava taksi ile Kadıköy-Yenikapı 3, Üsküdar-Şişli 4, Kadıköy-Sütlüce arası 6 dakika olacak. Planlama aşamasında olan projelerin de tamamlanmasıyla kentteki heliport sayısı 7'ye çıkacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İSPARK Genel Müdürü Nurettin Korkut, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yapımını tamamladığı Sütlüce, Yenikapı ve Hasdal helikopter pistlerinde yakın zamanda hizmet vermeye başlayacaklarını belirtti.



 



kaynak:milliyet








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